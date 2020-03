Asia Usb scrive al Prefetto: “Blocco per almeno sei mesi degli sfratti”

Asia Usb Viareggio e Versilia scrive una lettera al prefetto di Lucca per chiedere la sospensione degli sfratti considerata la “situazione di emergenza sanitaria in cui versano il Paese e il territorio”.

“L’emergenza sanitaria creata dal virus denominato covid-19 ha portato a misure eccezionali da parte dell’esecutivo – affermano -. In un contesto straordinario come quello che il governo deve affrontare ci apparirebbe come una incoerenza prevedere chiusure di scuole e dare indicazioni agli anziani di restare in casa mentre al contempo famiglie vengono sfrattate forzosamente mettendo a rischio la propria salute e quella delle persone che hanno intorno. Ci risulta che a Mantova, su richiesta di alcuni consiglieri comunali, la prefettura, in accordo con il tribunale, abbia sospeso momentaneamente gli sfratti. Richieste analoghe sono state presentate dai vari sindacati alle prefetture in tutta Italia”.

“Per tanto anche noi come Asia Usb chiediamo per almeno sei mesi il blocco di sfratti e sgomberi o per lo meno per il tempo che non sia rientrata l’emergenza sanitaria provocata dal covid 19 – concludono -. Troviamo superfluo ricordare che lo sfratto per essere eseguito a norma richiede la presenza di un’altra abitazione dignitosa. Fiduciosi che la nostra richiesta sia presa in considerazione porgiamo distinti saluti”.