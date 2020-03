Coronavirus, chiusi gli uffici della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Resteranno chiusi al pubblico da domani (10 marzo) gli uffici di via san Micheletto della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. Un provvedimento dettato dal buon senso, come spiega la Fondazione, preso in linea con le indicazioni e le raccomandazioni che il governo ha divulgato al fine di contenere la diffusione del coronavirus. La data di riapertura verrà stabilità in base alle direttive diramate nei prossimi giorni dalle autorità competenti.

Decisa anche una proroga per l’invio dei moduli di richiesta, tramite posta, relativi alle domande di contributo già presentate online sul bando ‘Innovazione scolastica’, che potranno essere inviate entro, e non oltre, il 20 aprile 2020. Confermata invece al 14 marzo la scadenza per l’invio dei moduli, sempre a mezzo posta, relativi al Bando generico, che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, lunedì 16 marzo, verrà riaperto, nella sua seconda fase, per richieste motivate da particolari situazioni di necessità e urgenza, relative a tutti i settori d’intervento della Fondazione.

Gli uffici della Fondazione rimangono comunque operativi e sarà possibile contattarli agli indirizzi email e ai numeri telefonici presenti nella sezione Contatti del sito www.fondazionecarilucca.it.