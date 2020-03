Coronavirus, sospese le celebrazioni per i 950 anni della cattedrale

Sono sospese le celebrazioni per i 950 anni della cattedrale di Lucca in programma per tutto il mese di marzo. La misura precauzionale è stata adottata dal complesso museale a seguito del decreto del presidente del consiglio dei ministri di ieri (8 marzo) per contenere la diffusione del coronavirus. E’ possibile restare aggiornati consultando i canali social e web dell’ente.