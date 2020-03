E’ partita la rivoluzione dei rifiuti in centro storico, sebbene alquanto in sordina. Sono state attivate da oggi (9 marzo) le nuove isole a scomparsa, ma per la prima settimana continuerà ad essere garantito il ritiro dei sacchetti a filo strada. E in effetti in alcune zone del centro molti hanno lasciato i rifiuti a filo strada.

Episodi che potranno essere tollerati nella fase iniziale ma non lo saranno a cominciare dalla prossima. Ma vediamo, intanto, cosa è cambiato.

Utenze domestiche e non domestiche assimilate. Le isole Garby sono facili da usare e da raggiungere, poiché la disposizione è stata studiata per essere accessibile a tutti e a due passi da casa o dal posto di lavoro. Con Garby, inoltre, il vetro viene separato dal multimateriale leggero, come la plastica e gli imballaggi in metallo e acciaio: un ulteriore passo avanti per una raccolta differenziata davvero efficace. I rifiuti organici dovranno essere conferiti in sacchetti in materiale compostabile (tipo mater-bi) opportunamente chiusi; carta/cartone, invece, dovranno essere conferiti sfusi o racchiusi unicamente in sacchi di carta; il multilaterale leggero dovrà essere racchiuso in sacchetti di plastica, mentre i rifiuti di vetro potranno essere gettati unicamente sfusi. Infine, il non riciclabile indifferenziato: racchiuso in sacchi di plastica.

Chi ha bisogno di conferire pannolini e/o pannoloni può scaricare l’apposito modulo dal sito di Sistema Ambiente e inoltrarlo all’azienda. In questo modo potrà usufruire di un conferimento settimanale aggiuntivo gratuito di indifferenziato. Per usufruire invece del ritiro domiciliare dello sfalcio del verde è necessario richiedere l’apposito contenitore carrellato da 120/240 litri (privo di sacchetto) fornito in comodato d’uso da Sistema Ambiente. Gli sfalci devono essere conferiti in maniera diversificata dall’umido secondo tempi e modalità fissati dall’azienda e consultabili sul sito di Sistema Ambiente. È infatti vietato conferire il verde e i residui di terra in sacchi di plastica filo-strada o nella frazione organica all’interno dei Garby o delle isole interrate. Nell’ottica di perseguire l’obiettivo “rifiuti zero”, l’utente potrà inoltre richiedere e ottenere in comodato d’uso gratuito la compostiera per il compostaggio domestico.

Utenze non domestiche. Le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti attraverso l’utilizzo delle isole ecologiche interrate e usufruire del ritiro domiciliare tramite vuotatura dei bidoni carrellati o la raccolta di sacchi. Il calendario invernale, che va dal 1 ottobre fino al 30 maggio, è così diviso: i rifiuti indifferenziati (Rur) il martedì e il sabato mattina; mentre l’umido organico il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, sempre di mattina. La carta e il cartone saranno invece ritirati il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera; il multimateriale leggero sempre di sera ma nei giorni di martedì, giovedì e sabato, mentre il vetro il lunedì e il venerdì pomeriggio.

Nel calendario estivo, attivo dal 1 giugno al 30 settembre, è previsto il ritiro del rifiuto indifferenziato il martedì e il sabato mattina e quello dell’umido organico sempre di mattina tutti i giorni a esclusione del sabato. La carta e il cartone saranno ritirati invece il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio e, sempre di pomeriggio, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, avverrà il ritiro del multimateriale leggero. Il ritiro del vetro è fissato per il lunedì e il venerdì pomeriggio.

Quando i rifiuti vengono ritirati di mattina, l’esercente deve esporre il contenitore carrellato tra le 20 del giorno precedente e le 6 del giorno indicato; quando invece gli operatori passano di pomeriggio, è necessario esporre dalle 12 alle 13 del giorno indicato; mentre per il turno serale, l’esposizione dei rifiuti deve essere fatta dalle 18 alle 19 del giorno indicato. Solo per carta/cartone è consentito il conferimento sfuso utilizzando uno degli imballaggi.

(Notizia in aggiornamento)