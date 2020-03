Anche gli uffici di Erp sospendono l’apertura al pubblico

Anche gli uffici di Erp Lucca sospendono l’apertura al pubblico fino al prossimo 3 aprile. La decisione è stata decisa dai vertici dell’azienda che gestisce l’edilizia popolare in ossequio alle direttive del Governo per limitare il rischio contagi.

Gli utenti potranno contattare telefonicamente gli uffici al numero 0583 441411, oppure in alternativa potranno scrivere agli uffici utilizzando le e-mail dedicate alle diverse tipologie di esigenze: utenza@erplucca.it, morosità@erplucca.it, patrimoniale@erplucca.it, manutenzione@erplucca.it, condomini@erplucca.it

È possibile anche procedere all’invio di documentazione a mezzo fax al numero: 0583 954105.

Relativamente ai sopralluoghi per interventi di manutenzione ordinaria, questi saranno svolti solo per rispondere a situazioni di emergenza non rinviabili ad altro periodo.