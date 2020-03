Coronavirus, raccolta fondi a favore del San Luca

Una raccolta fondi a favore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca di Lucca. A lanciare questa iniziativa è il videomaker e influencer lucchese Michele Sarti Magi.

“Stare con le mani in mano, in un momento come questo penso sia impossibile – afferma Sarti Magi -. Avendo l’onere e l’onore di avere decine di migliaia di seguaci sui social, sopratutto Instagram, ho deciso di mettermi in gioco: in collaborazione con la Usl Toscana nord ovest, organizzo una raccolta fondi destinata al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Lucca. Vorrei fosse un gesto condiviso da tutti che sopratutto chiarisca la volontà dei giovani di essere in prima linea per questa emergenza coronavirus”.

“Invito i cittadini lucchesi, e non, a partecipare, tutti insieme, a questa raccolta fondi, libera e trasparente, in solidarietà a tutti quei medici, infermieri e personale medico, che da settimane lottano contro il virus, per un reparto, quasi al limite delle capacità – aggiunge Sarti Magi -. È il momento di aiutarci l’un con l’altro. Io nel mio piccolo, lo faccio così”.

Per donare è possibile cliccare a questo link.