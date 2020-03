Fondi a favore della terapia intensiva, raccolti 3000 euro in 24 ore

3000 euro in meno di 24 ore. A tanto è arrivata la campagna di raccolta fondi a favore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca, lanciata ieri (10 marzo) dallo youtuber lucchese Michele Sarti Magi.

“È impressionante il potere dei social – commenta Sarti Magi -. In solo due ore, ieri sera, abbiamo raggiunto quota 300 euro. In 3 ore oltre 1200 euro, mentre stamani siamo quasi a 3000 euro donati. Sono felice, emozionato, perché stiamo dimostrando unità, coesione e voglia di aiutarci l’un con l’altro. La raccolta andrà avanti per qualche giorno”.

“Tante associazioni, tanti privati o aziende mi stanno contattando – prosegue Sarti Magi – per donare, per avere informazioni. Sui social decine di condivisioni. È questo lo spirito giusto per sconfiggere questo virus: coesione, senso civico e determinazione. Non smetterò mai di ringraziare il personale sanitario dell’ospedale di Lucca, come del resto, medici, infermieri, scienziati e operatori sanitari di tutta Italia”.

È possibile donare a questo link. Le donazioni possono essere anonime o no, su GoFundMe.com, la più grande piattaforma di raccolta denaro al mondo. Il tutto è trasparente e aggiornato al secondo.