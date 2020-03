Virus, dubbi e consigli: i lucchesi si confrontano su Facebook

Coronavirus Lucca – Info e suggerimenti. Si organizza così, con un gruppo Facebook aperto, la comunità social lucchese che in questo momento di emergenza sente il bisogno di confrontarsi sugli effetti che lo stato di pandemia – dichiarato ieri (11 marzo) dall’Oms – sta avendo sulla vita di tutti.

Uno spazio in cui amministratori e moderatori hanno messo a disposizione i documenti ufficiali dei decreti del presidente del Consiglio: perché per informarsi si parte da lì, dalle fonti. Ci sono poi i dubbi da chiarire: c’è chi non ha chiaro se è possibile uscire a piedi, da soli, per fare il giro dell’isolato e chi chiede consigli sui negozi che effettuano consegne a domicilio. C’è anche chi chiede notizie sulla salute del primo cittadino, Alessandro Tambellini, risultato positivo al Covid-19. Ma c’è una regola che non va violata: non si deve dare adito alla polemica politica.

Ansia, incertezza, più tempo libero possono infatti trasformarsi in benzina per i motori degli haters. Favorito, invece, lo scambio di idee e il confronto. In una piazza virtuale – l’unica permessa per l’incontro – nella quale le persone possono conoscersi e rafforzarsi a vicenda. La consepevolezza della battaglia comune diventa un hashtag, #luccarestaacasa.

In soli due giorni al gruppo Facebook si sono iscritte più di 2500 persone, numero che cresce di ora in ora. Per iscriversi, cliccare su: Coronavirus Lucca – Info e suggerimenti