Applausi a medici e infermieri, anche a Lucca va in scena il flash mob

Anche a Lucca è andato in scena oggi (14 marzo) il flashmob organizzato in tutta italia per l’incoraggiamento al personale che lavora negli ospedali.

Alle 12 in punto in molte parti della città, come previsto, è partito un applauso di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando in prima linea contro l’emergenza coronavirus.

Un gesto semplice che ancora una volta ha fatto emergere il senso di comunità e la vicinanza a medici, infermieri e Oss che stanno provvedendo alle cure degli ammalati.