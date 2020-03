Rifiuti, slitta l’addio ai ritiri filo-strada

Il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti del centro storico, entrato in funzione lo scorso 9 marzo, non ha riscontrato problemi nella prima settimana. Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, Sistema Ambiente continuerà fino al 23 marzo a ritirare anche i sacchetti conferiti filo-strada per permettere a tutte le utenze di ricevere la nuova tessera, indispensabile per aprire i Garby e le isole interrate. Sono infatti in consegna le raccomandate contenenti la smartcard informatizzata: in caso di mancata ricezione, è possibile contattare Sistema Ambiente a infoa@sistemaambientelucca.it per farsela inviare nuovamente.

Proseguono, intanto, le operazioni di sanificazione della città e del territorio. “Stiamo continuando la pulizia delle strade e delle piazze con l’autobotte e ogni mezzo viene bonificato al rientro in sede – spiegano da Sistema Ambiente -. Per la sicurezza dei nostri operatori e di tutti i cittadini, anche i Garby, e più in generale tutti gli strumenti utilizzati, vengono disinfettati. In ogni caso suggeriamo di continuare ad osservare tutte le precauzioni necessarie, come lavarsi le mani dopo aver conferito i rifiuti, usare all’occorrenza guanti usa e getta e sanificare i bidoni prima di riportarli in casa”.