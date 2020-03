Vola la raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva del San Luca

La raccolta fondi per il reparto terapia intensiva di Lucca sta andando veramente molto bene ed è quasi al termine. Lo afferma il promotore Michele Sarti Magi: “Sono riuscito a raccogliere, per ora più di 13.000 euro, e sono veramente soddisfatto. Tante persone hanno partecipato e stanno tutt’ora partecipando”.

“Continuano a scrivermi – racconta Sarti Magi – infermiere e infermieri denunciandomi la grave carenza di materiale sanitario, sopratutto mascherine. Non posso, da cittadino in primis, non ascoltare le loro richieste. Sarà mio impegno, come già detto più volte, assicurarmi che questi soldi siano destinati, da parte dell’Asl, all’acquisto di materiale sanitario mancante (mascherine). Se non avessi assicurazioni sufficienti sarà mio impegno acquistare personalmente migliaia di mascherine e portarle direttamente in ospedale. Voglio e pretendo che questi soldi siano destinati esclusivamente all’acquisto di mascherine, punto”.

“Altro progetto che sto per rendere pubblico, penso domani – prosegue -, è quello realizzato con un negozio di magliette a Lucca: in collaborazione con me, stanno realizzando t-shirt sia da uomo che da donna con la scritta #andratuttobene, dei colori della bandiera italiana. Parte del ricavato di queste magliette andrà devoluto in un fondo per l’acquisto di mascherine per il personale lucchese delle ambulanze del pronto intervento”.

Se qualcuno volesse ancora donare al reparto terapia intensiva di Lucca il link è questo: clicca qui.