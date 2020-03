Consegna a domicilio della spesa: “Non chiamate con numero anonimo”

Consegna a domicilio, un titolare di un esercizio del centro storico invita i potenziali clienti a non chiamare con numero anonimo.

“Mi chiamo Walter Brondi e sono uno dei titolari de Il Mercatino – spiega – negozio di alimentari del centro storico. Il mio negozio rientra negli oltre trenta esercizi commerciali presenti nella lista del comune di Lucca che consegnano la spesa a domicilio in questo periodo di emergenza coronavirus. Basta che un cliente ci chiami e noi provvediamo a consegnare quello di cui ha bisogno”.

“Chiedo però, a chi necessita di questo servizio – prosegue – di telefonarci con un numero che sia visibile e che non sia anonimo perchè, nel caso fossimo occupati, così abbiamo modo di ricontattarli. Siccome, purtroppo, è successo, in questi giorni, sia a me che ad altri commercianti di trovarci in questa situazione e allora ho deciso di fare presente questo problema nell’interesse di tutti”.