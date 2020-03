Jacopo Fanucchi dottore in antropologia… via Skype

Laurearsi da casa, con la gatta Susy che girottola indisturbata e la famiglia che assiste dal divano, quasi stesse guardando una serie su Netflix, non è da tutti. Ma con una pandemia in corso, d’altronde, non c’erano alternative. E così questa mattina (18 marzo) Jacopo Fanucchi ha discusso la sua tesi di laurea in antropologia sociale via Skype.

Dal proprio soggiorno in centro storico a Lucca ha argomentato di Storia, leggi e motivazioni del volontariato in Italia, introdotto dal suo relatore, il professor Luca Jourdan dell’Università di Bologna, corso di laurea in antropologia, religioni e civiltà orientali. E chissà che l’emozione di trovarsi di fronte una commissione, sebbene sullo schermo del notebook, per Jacopo non sia stata la stessa che si vive in un’aula magna – al netto, certo, della stretta di mano col professore che sancisce quel “la dichiaro dottore in”.

Jacopo Fanucchi discute la tesi via Skype

La sorella Rebecca, i genitori Simona e Nicola e tutti gli amici di Jacopo – tantissimi – si complimentano per il traguardo raggiunto. Un giorno, quello della laurea, già memorabile di per sé e destinato a essere raccontato a lungo per le eccezionali condizioni in cui si è svolta la discussione. Forse in futuro questa esperienza diventerà una piccola performance: perché il teatro esorcizza, e Jacopo – attore della compagnia Teatro Giovani – lo sa bene.

Anche tutta la redazione di Lucca in Diretta si congratula col neo dottore.