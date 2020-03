Asl, prorogata la scadenza per i certificati di esenzione

I certificati di esenzione Asl per reddito in scadenza al 31 marzo sono validi fino al 15 giugno. Lo ha stabilito l’articolo 103 del decreto legge numero 18 del 17 marzo scorso (cosiddetto decreto Cura Italia) che all’articolo 103 riporta testualmente che “Tutti i certificati, attestati, permessi, ecc… comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

L’Asl chiede pertanto ai cittadini di evitare di recarsi ai distretti sanitari per rinnovare la validità dei certificati di esenzione, poiché tale adempimento è al momento non necessario e rimandato, vista la proroga della validità al 15 giugno dei certificati.