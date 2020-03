Confartigianato: “Cassa integrazione in deroga, si aspettano indicazioni su come attivarla”

Emergenza virus, Confartigianato imprese Lucca l’ok ad una diaria giornaliera per gli imprenditori artigiani risultati positivi da parte del Sanarti, la sanità integrativa per gli artigiani ma intanto attende indicazioni sullo sblocco delle risorse per la cassaintegrazione.

“Tale misura – spiega Confartigianato – vale anche per il titolare dell’azienda purché gli imprenditori abbiamo i lavoratori regolarmente iscritti al Sanarti. Riguardo alla Cassa integrazione in deroga, ieri è stato detto che è già stata approvata, ma non era così – si legge nella nota – Le parti sociali avevano dichiarato la disponibilità a sottoscrivere l’accordo con la Regione e a ‘darlo per sottoscritto, ma la firma é avvenuta oggi (19 marzo)”.

“Pertanto – conclude Confartigianato – la Cassa integrazione in deroga è operativa, ma ancora mancano le indicazioni concrete per le modalità con cui attivarla. Ciò che è fattibile invece allo stato attuale è il ricorso al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato, ammortizzatore sociale per le aziende artigiane”.