I massoni donano oltre 350 mascherine al San Luca

I Massoni delle logge lucchesi riunite nell’Oriente di Lucca e Barga hanno donato all’Asl locale oltre 350 mascherine ffp2 Antivirus, da utilizzare per le esigenze dell’ospedale di Lucca, del suo pronto soccorso e del suo reparto rianimazione, i cui operatori sono alle prese con l’emergenza della pandemia del Covid19.

Gli stessi Massoni intendono ringraziare “l’opera generosa e preziosa di tutti i medici ed infermieri, di tutto il personale sanitario e – si legge in una nota – di tutti i volontari che strenuamente, con sprezzo del pericolo, sono alle prese con questa sfida epocale che costringerà la società a ripensare il suo modello di vita“.

“Mai come ora – spiegano – è opportuno stringerci in coesione sociale, ricordando quei suggestivi versi del poeta inglese John Donne (1573-1651): ‘Nessun uomo è un’Isola, intero in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del Continente, una parte della Terra. Se una zolla viene portata dall’onda del mare l’Europa ne è diminuita, come se un pro­montorio fosse stato al suo posto, o una magione amica, o la sua stes­sa casa. Ogni morte di uomo mi diminuisce, perché io partecipo all’umanità. E così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana. Essa suona per te’”.