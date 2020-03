Commovente messaggio di un preside ai suoi studenti: “La tempesta passerà”

Questa tempesta finirà e potremo tornare presto ad abbracciarci, per farlo però dobbiamo rispettare le regole che ci vengono date”. Con queste parole il dottor Giovanni Testa, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Lucca 6, ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi studenti e al personale della scuola.

“Purtroppo in questo momento siamo costretti a stare un po’ chiusi in casa, non è facile per noi adulti e non è facile per voi ragazzi – dice il dirigente nel suo video messaggio -. Sono sicuro che vi mancano i vostri compagni e i vostri giochi all’aperto. Vedrete che passerà, con pazienza ma passerà”.

“Da piccolo sognavo di diventare il capitano coraggioso di una nave – racconta Testa -. Oggi che sono direttore scolastico e posso dire che in parte quel sogno l’ho realizzato. La scuola infatti è un po’ come una grande nave con tante persone belle dentro: gli insegnanti, i bidelli, la segreteria ma soprattutto voi bambini. A settembre abbiamo iniziato un lungo viaggio avventuroso. Mentre la nostra nave attraversava il mare è accaduto che un essere minuscolo, invisibile, ha scatenato una tempesta per cui la nostra nave è stata costretta a rientrare in porto. Allora dobbiamo stare a casa, è difficile lo so, ma questo cornavirus si distruggerà da solo quando ci saranno meno persone per strada. Rispettando le regole che ci vengono date ne usciremo prima e potremo riprendere il nostro viaggio“.

La scuola però non si ferma: “In questi giorni gli insegnanti stanno lavorando tantissimo con i computer, i telefonini, la rete internet. Stanno facendo uno sforzo enorme per inventare un nuovo modo di fare scuola senza stare a scuola e noi sappiamo quanto sia difficile, però ci dobbiamo provare perché abbiamo bisogno di sentirci vicini e prepararci al momento in cui potremo tornare a stare insieme”.