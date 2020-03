Bando Fondazione Bml, ecco come presentare la domanda cartacea

La Fondazione Banca del Monte di Lucca, allo scopo di favorire la massima partecipazione delle organizzazioni e degli enti interessati a presentare le proposte di progetto, ha modificato la modalità di invio della copia cartacea del bando in corso per la richiesta di contributo, che dovrà avvenire o tramite posta o a mezzo posta certificata entro il 15 aprile.

Il bando è pertanto così modificato: la scadenza dell’invio della domanda on line è rimasta invariata al 16 marzo.

Il modulo di richiesta cartaceo e la documentazione cartacea allegata, a conferma dell’avvenuto inserimento telematico e con la sottoscrizione in originale, dovrà essere spedita alla Fondazione entro il 15 aprile o in caso di difficoltà, stante l’attuale situazione, potrà essere inviata all’indirizzo pec della Fondazione.

In entrambe le modalità vale la data di spedizione. La data di spedizione, su domanda della Fondazione, dovrà essere comprovata dal mittente con apposita ricevuta così come la copia cartacea potrà essere richiesta in ogni momento.