Figli di una paziente ringraziano il personale del San Luca

Non ci sono soltanto i pazienti Covid19, ma quei tanti ammalati che in queste settimane vengono curati per altre patologie all’ospedale San Luca di Lucca. E’ per questo che arriva il ringraziamento di Raffaello Fugiaschi al personale del nosocomio lucchese.

“E’ doveroso ringraziare anche – dice – tutti coloro che ogni giorno si prendono cura di tutti quei degenti affetti da altre patologie, che non per questo sono meno gravi o dolorose del covid-19. Il nostro più sentito e commosso ringraziamento in questi giorni, va al reparto di Ortopedia dell’ospedale San Luca di Lucca, dove medici, capo sala, infermieri, Oss, hanno dimostrato oltre alla loro indiscutibile professionalità, un atteggiamento lodevole in ogni suo aspetto, facendosi carico e prendendosi cura non solo dei degenti ricoverati in reparto, ma anche di tutti quei familiari che a causa del Covid-19 sono impossibilitati per qualche ragione a recarsi nel suddetto reparto dove magari vedono ricoverato un loro caro Non ci sono parole per ringraziarvi della disponibilità che h24 ci regalate smisuratamente andando ben oltre i vostri doveri professionali. I figli di Maria Moriconi, vogliono ringraziarvi pubblicamente, siete dei veri angeli”.