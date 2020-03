Emergenza coronavirus, il vescovo di Lucca va a donare il sangue

Aveva fatto un appello nella sua visita all’ospedale San Luca e poi al Campo di Marte. Quello rivolto soprattutto ai giovani: andare a donare il sangue.

Non erano soltanto parole. Il vescovo di Lucca, Paolo Giulietti, si è presentato al centro trasfusionale del Campo di Marte, come un donatore qualsiasi. E sebbene indossasse la mascherina gli operatori e infermieri del centro lo hanno subito riconosciuto. Monsignore ha donato il sangue e non è sfuggito all’obiettivo di un operatore che ha voluto immortalare il momento.