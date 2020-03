La Carducci non trasloca. Trovato l’accordo tra Comune e Fondazione San Ponziano

La scuola Carducci rimarrà nella sua storica sede di piazza San Ponziano almeno fino al 2025. Lo si evince da una determina pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Lucca in cui l’amministrazione comunale approva il rinnovo del contratto con la Fondazione Istituto San Ponziano, ente proprietario dell’immobile, per una cifra pari a 180mila euro annui.

Le trattative tra l’amministrazione comunale e la Fondazione San Ponziano per il rinnovo del contratto di locazione (scaduto il 31 dicembre 2019) sono state tutt’altro che serene. Palazzo Orsetti infatti aveva provato ad imporre unilateralmente una riduzione del canone di locazione di 27mila euro basandosi su alcune disposizioni di legge che prevedevano questa possibilità. La Fondazione Istituto San Ponziano ha però respinto al mittente questa operazione minacciando di esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto di locazione “perché – si legge nel documento pubblicato dal Comune – assolutamente esiguo ed inadeguato rispetto ai correnti valori di mercato, non più remunerativo rispetto agli oneri ed obblighi a carico della proprietà, nonché squilibrato ed assolutamente vantaggioso per codesta Amministrazione”. In questo senso, la Fondazione San Ponziano aveva addirittura richiesto un aumento del canone di locazione a 220mila euro.

Tale secco rifiuto da parte della Fondazione ha costretto Palazzo Orsetti a tornare sui suoi passi. Infatti – si legge sempre nel documento – non è possibile al momento ipotizzare il trasferimento della scuola media “Giosuè Carducci” in una sede di proprietà comunale in quanto il Comune non dispone di immobili di caratteristiche idonee.

L’amministrazione comunale ha dunque deciso di tornare indietro e di proporre il prolungamento del contratto con la tariffa di 180mila euro. A tale decisione ha contribuito anche il fatto che le valutazioni di alcuni esperti abbiano ritenuto tale somma molto conveniente per le casse comunali. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio del mercato immobiliare infatti, l’attuale canone di locazione corrisponde ad un valore medio di 3,83 euro per metro quadro al mese, notevolmente inferiore rispetto alla tariffa media di 6,21 euro che viene applicata in centro storico per immobili con la stessa destinazione d’uso. Sempre nella determina, viene spiegato il fatto che un canone così vantaggioso sia dovuto al fatto che la Fondazione Istituto San Ponziano sia un soggetto che opera senza fini di lucro e che per statuto persegue finalità di utilità sociale nei settori dell’istruzione, dell’educazione e della cultura, ma “probabilmente anche alla consapevolezza della difficoltà che la stessa incontrerebbe a locare nuovamente un immobile di siffatte caratteristiche nel caso venisse rilasciato dal Comune”.

Date queste considerazioni, Comune e Fondazione hanno concordato il rinnovo del contratto, alle stesse condizioni del precedente, fino al 31 dicembre 2025. La superficie occupata dall’istituto Carducci ammonta complessivamente a 3.300 metri quadri, a cui si devono aggiungere 690 metri quadri di chiostri coperti, 1100 metri quadri di cortili interni e circa 7.900 metri quadri di area esterna. L’immobile inoltre è stato oggetto, da parte della proprietà, di consistenti lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento che si sono conclusi nel 2013.