Al Foro Boario riapre il mercato contadino

Domani (4 aprile) dalle 7 alle 12 riaprirà il mercato contadino del Foro Boario. Grazie all’impegno degli operatori agricoli e di Confagricoltura, l’appuntamento animato da un folto gruppo di produttori agricoli locali, riferimento per tanti cittadini amanti dei prodotti tipici dei campi e delle colline lucchesi, si potrà svolgere nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.

L’amministrazione intende in questo modo sostenere la produzione agricola del territorio ricca di primizie, ortaggi e verdure di qualità. Una scelta nel segno del gusto, degli stili di vita sostenibili, del supporto all’economia locale e della tutela del nostro paesaggio agrario. Il Comune invita tutti i cittadini a utilizzare i sistemi di spesa a domicilio: sul sito web del Comune è presente un elenco, in continuo aggiornamento, di operatori ed esercizi commerciali che hanno aderito.

Un invito anche a rivolgersi ai negozi di vicinato, alle botteghe e ai mercati per le piccole spese per non sovraccaricare il sistema della grande distribuzione ed evitare le lunghe code. Per il momento non saranno riaperti altri mercati, nonostante le condizioni espresse dai decreti e circolari del governo. L’amministrazione sta comunque lavorando per poter ripartire i mercati appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.