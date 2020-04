Paul McCartney scrive al sindaco Tambellini

Paul McCartney scrive al sindaco Alessandro Tambellini. Il cantante ex Beatles, atteso per il concerto sugli spalti delle Mura il 13 giugno al Summer Festival, si è infatti voluto informare delle condizioni del primo cittadino contagiato dal coronavirus. A raccontare l’episodio è stato lo stesso sindaco durante un’intervista al Tgr nell’edizione dell’ora di pranzo.

Tambellini si è detto colpito del gesto del grande cantante e ha anche parlato del decorso della sua malattia. Tambellini è infatti in attesa del secondo tampone, dopo che un primo è già risultato negativo: “Se fosse negativo – ha detto – si potrà dire che è finita la fase della malattia anche se dovrà seguire ancora un periodo di convalescenza”.

Tambellini ha poi ricordato la situazione della sanità – “Mi sembra – ha detto – che la situazione sia ampiamente soddisfacente e che al momento il problema sia a livello territoriale, in particolare nelle Rsa” – e l’attivazione del fondo di mutuo soccorso per le aziende in difficoltà, aperto con un primo finanziamento da parte del Comune di 100mila euro.