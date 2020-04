Ordine dei medici e Lions club donano 4 mila mascherine al San Luca

Nuovi presidi per il personale sanitario e per le forze dell’ordine. Dal Lions club e dall’ordine dei medici di Lucca arriva un’ulteriore sostegno per l’emergenza covid 19. Dopo la prima gara di solidarietà dei Lions con l’acquisto di un ecografo polmonare per l’ospedale San Luca da 21 mila 500 euro, e la seconda con l’acquisto di un video laringoscopio e due monitor multiparametrici, alla quale hanno partecipato anche il Soroptimist Club di Lucca, Panathlon e l‘associazione culturale Francesco Xaverio Geminiani, arriva una terza raccolta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali per il personale sanitario.

Si tratta di 4 mila mascherine del tipo ffp2, ffp3 e chirurgiche che, già da oggi (6 aprile) l’ordine dei medici di Lucca sta consegnando all’ospedale di Lucca, Viareggio e Garfagnana, oltre che ai medici di famiglia e medici di continuità assistenziale e forze dell’ordine. “L’acquisto dei dispositivi, oltre 4 mila in totale, realizzato in Cina grazie ad un importatore intermediario – sottolinea Alessandro Colombini, presidente della zona G dei Lions – è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Lucca e dell’associazione culturale Francesco Xaverio Geminiani, con il contributo della Palestra Ego. L’importo raccolto ha permesso di coprire interamente i costi di circa 8 mila 500 euro. Ringrazio il presidente dell’ordine dei medici di Lucca, Umberto Quiriconi per la collaborazione, e ringrazio ancora una volta, per la preziosissima, instancabile opera di coordinamento, Maurizio Lunardi, che con Giovanni Landucci e Guglielmo Menchetti, assieme a tutti gli altri medici dei Clubs che, direttamente ed indirettamente, hanno contribuito al successo anche di questa terza operazione nell’ambito dell’emergenza sanitaria covid 19″.

“Da non dimenticare l’impegno della Protezione civile che in questi mesi anche a Lucca sta compiendo un’opera davvero straordinaria di coordinamento – conclude il presidente-. L’ordine dei medici questo mese ha infatti distribuito incessantemente mascherine ai medici grazie al continuo rifornimento di presidi da parte proprio della Protezione Civile”.