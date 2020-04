San Luca, Montemagni (Lega): “Tv gratuita per i ricoverati covid”

Rendere gratuita la fruizione dei programmi televisivi ai ricoverati per coronavirus meno gravi dell’ospedale San Luca. E’ questa la proposta della capogryppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni.

“Pensiamo che ai ricoverati meno gravi, cioè quelli non intubati, affetti dal coronavirus, attualmente degenti all’ospedale San Luca, sarebbe un gesto umanamente apprezzabile poter rendere gratuita la visione dei programmi televisivi – spiega la consigliera -. Far pagare una sorta di tassa quotidiana per vedere la Tv a chi è sofferente nel fisico ed anche psicologicamente riteniamo sia ingeneroso e quindi auspichiamo che chi ha potere decisionale in merito, possa accogliere l’invito che alcuni pazienti, purtroppo risultati positivi, hanno fatto via social. Potersi distrarre, anche se per solo qualche ora, quando si è in precarie condizioni di salute, senza poter ricevere, visto lo stato d’isolamento, neanche il conforto della visita dei familiari potrebbe, infatti, essere motivo di parziale sollievo alle sofferenze in atto”.

“Insomma – conclude la rappresentante del Carroccio – non crediamo che rinunciare, per un tempo determinato, all’introito quotidiano derivante dall’uso dei televisori da parte di chi sta lottando contro il temibile morbo, potrà mettere davvero in difficoltà finanziarie il nosocomio lucchese”.