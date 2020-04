Centro di sanità solidale, 50 consulti medici gratis al giorno

Cinquanta consulti gratuiti al giorno con i 50 medici del Centro di sanità solidale dell’associazione Amici del Cuore di Lucca, che da anni offre prestazioni mediche gratuite e low cost.

La media è quella registrata negli ultimi giorni, a tre settimane dall’attivazione del servizio che prevede la disponibilità dei professionisti del centro on line su appuntamento, per rispondere alle esigenze di tutte le persone. Un servizio che, inoltre, nei casi in cui non sia necessaria una visita, evita alle persone di uscire di casa e recarsi in ospedale per ricevere consulto o assistenza.

Raffaele Faillace

“Siamo felici di poter essere particolarmente utili in questo momento così difficile per tutti – commenta il presidente dell’associazione, Raffaele Faillace -, soprattutto dando, grazie alla presenza di medici con altissima specializzazione, risposte e informazioni puntuali ed efficaci”.

“Le chiamate sono molte e riguardano soprattutto i settori cardiologia, pneumologia, immunologia, malattie rare e danno supporto persone con patologie importanti, o che hanno avuto interventi o trascorsi molto seri, e che sono comprensibilmente preoccupate per i rischi che possono correre in questo momento. Domande e risposte trovano spazio in questo ‘ambulatorio a distanza’, evitando così alle persone di recarsi in ospedale per soddisfare esigenze informative”.

“Siamo anche lieti, con questo servizio, di poter sostenere quello dei medici di base, in questo momento molto esposti sul fronte dell’emergenza, insieme ai colleghi che operano in ospedale. Medici di base che già di norma gestiscono un considerevole numero di situazioni e che in questo momento devono poter concentrare la propria attenzione sulle situazioni anche gravi che fanno riferimento a loro”.

È possibile dialogare con i medici via telefono e, ove possibile, via Whatsapp e Skype, telefonando allo 0583 327790 nella fascia oraria 09-13 dal lunedì al venerdì, per avere informazioni, istruzioni e riferimenti I consulti sono del tutto gratuiti: per conoscere tutte le attività specialistiche: (clicca qui).