Il videomessaggio della Misericordia: “Andrà tutto bene”

“Andrà tutto bene”. E’ lo slogan nato durante la fase più acuta e drammatica della pandemia. E’ la frase con cui i volontari e il personale della Misericordia di Lucca portano avanti la loro “missione”, in questi giorni che continuano ad essere difficili, per il lockdown ma anche perché, sebbene più contenuto, non si ferma il contagio in Lucchesia.

Per fare forza alla città, la confraternita ha realizzato un video che si apre alla sede di piazza San Salvatore, con, in sottofondo, l’inno di Mameli: i volontari stendono lo striscione con l’arcobaleno all’ingresso della Confraternita. Il messaggio è il solito: “Andrà tutto bene”. Poi a bordo dell’ambulanza lo ripete l’operatore di turno, lo ripetono gli altri volontari impegnati nell’assistenza e nella solidarietà al territorio. Alla vigilia di Pasqua un messaggio di speranza per tutti.