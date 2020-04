Lavori pubblici fermi a Lucca ma va avanti il cantiere per il sottopasso

Il lockdown generale paralizza anche i lavori pubblici. I cantieri a Lucca sono tutti bloccati, ma vanno avanti i lavori del sottopasso di piazzale Boccherini. Insieme a quelli per la riqualificazione del lato sud di viale Cadorna. Sono gli unici due che – sebbene a rilento e a ranghi ridotti e ovviamente con tutte le misure del caso – non sono stati sospesi.

“Stiamo lavorando ad un progetto per la ripartenza – afferma l’assessore Celestino Marchini -. Il vero problema, quando sarà superato il blocco generale, è il rifornimento delle materie e attrezzature che servono in molti casi. Per quello che riguarda il cantiere del sottopasso pedonale, fortunatamente, il materiale necessario a completare questa fase era già disponibile alla ditta che adottando tutte le misure del caso sta continuando a lavorare”.

Ovviamente con tutti i ritardi del caso e non imputabili ad altro che alle difficoltà prodotte dal contagio. “Sono in stretto contatto giornaliero in videoconferenza con il personale degli uffici, sia dei lavori pubblici che con l’ufficio traffico. La situazione è in continua evoluzione e stiamo cercando di farci trovare pronti quando le attività potranno riprendere”.

Si sta mettendo a punto, infatti, un piano di opere pubbliche per la ripartenza, con delle precise priorità. Al primo posto ci saranno gli interventi urgenti e le manutenzioni che non possono essere rinviate. La sensazione è che si tratterà – anche in questo settore – di una ripartenza lenta.

Senza considerare che le imprese dell’edilizia soffrono in pieno la crisi del blocco per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.