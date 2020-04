Servizio di sostegno psicologico attivo anche per le festività

Il servizio di aiuto psicologico telefonico gratuito, aperto dal Comune di Lucca lo scorso 23 marzo, sarà attivo anche nelle due giornate festive di Pasqua e del lunedì dell’Angelo con orario 9 – 12 e 15 – 18. Si tratta di un punto di ascolto per tutti quei cittadini provati dall’emergenza coronavirus che sentono messe ancora più in tensione le proprie fragilità e hanno bisogno di un aiuto per contenere e gestire le tante ansie scatenate da questa situazione così inedita per il nostro Paese.

Dopo lo ‘straordinario’ pasquale il servizio sarà in funzione con i consueti orari: dal lunedì, al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Telefonando al numero 0583 496283 risponderà direttamente uno psicologo. Il servizio organizzato dal Comune e dalla Protezione Civile di Lucca è possibile grazie all’adesione volontaria di un gruppo di professionisti che si sono messi a disposizione gratuitamente.