Pasqua al tempo del coronavirus, gli auguri dei vigili del fuoco

Una foto per gli auguri di Pasqua da parte del corpo dei vigili del fuoco. In una festività ai tempi del coronavirus l’impegno non si ferma.

Ed ecco perché il turno D dei vigili del fuoco di Lucca hanno deciso di inviare in foto, schierati davanti a un mezzo, i loro auguri a tutta la cittadinanza e alla nostra redazione.

Auguri che ricambiano a tutto il corpo lucchese e a tutti coloro che sono impegnati nel giorno festivo.