Ztl e sosta libera, prorogate le misure a Lucca

Varchi spenti, Ztl libera e sosta gratis fino al prossimo 3 maggio a Lucca. E’ la ovvia conseguenza del nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte che ha prorogato le misure contro il contagio da coronavirus. L’ultima ordinanza del Comune scadeva al termine della giornata di oggi ma, chiaramente, l’amministrazione ha deciso un’ulteriore proroga per allinearsi alle direttive nazionali.

Un modo anche per ovviare anche alle criticità rilevate da Metro srl nella gestione del sistema dei permessi e dei loro rinnovi. Per questo motivo e insieme per rendere più facile e senza oneri l’accesso al centro storico in caso di motivi di assoluta necessità e urgenza, il Comune ha deciso di assumere la misura. Di fatto i varchi saranno spenti fino al 3 maggio e la sosta sarà libera anche negli stalli blu in tutto il territorio comunale.