Bella iniziativa che ha coinvolto la città nel week di Pasqua. La famiglia Allegrini infatti, dopo la recente scomparsa della nonna, non potendo in questo periodo svolgere nessun rito funebre, ha pensato di utilizzare il denaro destinato a tale cerimonia, per attivare un’iniziativa che coinvolgesse i gli “angeli custodi” di questo brutto periodo per ringraziarli di quello che fanno. Sono state così consegnate oltre 200 pizze gratuitamente agli agenti in servizio e agli operatori socio sanitari del comune.

La particolarità è stato l’utilizzo per le consegne di vere e proprie icone italiane: delle Lancia Delta integrali appartenute a Roberto Baggio (rossa e gialla) ed a Loris Capirossi (altra gialla). L’arrivo inaspettato di questi bolidi oltre a colorare questi giorni tristi ha anche dato agli operatori una bella iniezione di felicità.

L’idea si è materializzata grazie al contributo della pizzeria One Penny di Sant’Anna e dall’impegno del titolare del garage Daytona di San Concordio che appena contattati si sono resi fin da subito disponibili. A beneficiare dell’iniziativa vari enti fra cui Croce Verde, Misericordia, Centrale operativa Campo di Marte, Croce Rossa, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, operatori del San Luca, Questura, polizia stradale, vigili urbani e i medici di turno della farmacia 24 ore.

Oltre ad essere subito diventato “virale”, il gesto ha suscitato talmente entusiasmo che, anche se le pizze erano gratuite, la famiglia ha ricevuto delle donazioni anonime che sono già state utilizzate per ordinare 180 mascherine che saranno consegnate al San Luca.