L’arrivo di una (altra) sciagura? Un incantesimo? No, è solo scienza. Non è da tutti i giorni alzare il naso all’insù e vedere il sole incorniciato in un cerchio di luce perfetto. Di questi tempi, poi, immaginare imminenti catastrofi, cospirazioni o persino invasioni aliene, non ci viene affatto difficile.

Niente paura: il fenomeno, tanto raro quanto spettacolare, è conosciuto dagli studiosi come “Alone 22 gradi“, e oggi, nonostante qualche nuvola, è ben visibile anche da Lucca.

Ma cos’è? Questo arcobaleno dalla forma un po’ bizzarra non è altro che un fenomeno ottico che – come si può dedurre dal nome – forma un cerchio perfetto di 22 gradi attorno al sole o, più raramente, persino attorno alla luna.

Il cerchio di luce – come dicono gli esperti – si forma quando il cielo viene coperto da nubi presenti al livello superiore della troposfera, ad un’altitudine che varia dai 6mila ai 12mila metri. Queste piccole nuvole al loro interno contengono minuscoli cristalli di ghiaccio che riflettono la luce del sole creando anche un effetto colorato.

La luce del sole viene rifratta da milioni di questi cristalli rivolti in tutte le direzioni e si divide nei colori di base a causa della dispersione ottica. Poichè alcuni dei cristalli risultano allineati perpendicolarmente alla luce osservata da uno specifico punto geografico, la luce produce nel cielo questo cerchio: ed ecco qua il nostro sole “incorniciato”. Uno spettacolo che da qualche ora sta facendo il giro del web.

Qualche anno fa il fenomeno è stato ben visibile nello stato del Texas, poi in Finlandia, in Germania…e oggi, dopo la Superluna rosa di qualche giorno fa, tocca anche al nord Italia.

Non ci avevate ancora fatto caso? Allora è arrivato il momento di andare a guardare il cielo. Uno spettacolo gratuito e tutto da immortalare in questa giornata in quarentena.