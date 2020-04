Giornata mondiale del libro, c’è il flash mob degli studenti

In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, celebrata ogni anno il 23 aprile con lo scopo di promuovere i libri, la lettura e la protezione della proprietà intellettuale, l’Isi Machiavelli intende dedicare la sua attenzione all’importanza dei grandi autori del passato e del presente. In linea con le iniziative promosse dal coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani e dal Comune di Lucca la dirigente invita tutti i docenti a promuovere giornate di lettura tra gli studenti per coinvolgere questi ultimi in attività singole o di gruppo finalizzate alla riscoperta del piacere e dell’importanza della lettura, soprattutto nel particolare momento storico attuale.

“L’isi Machiavelli aderisce all’iniziativa #siamounlibroaperto promossa per l’occasione dal Cnddu che consiste nella realizzazione, da parte di ogni classe, di un video Flash mob che avrà come tematica i libri – spiega la dirigente scolastica Mariacristina Pettorini -. Il video flash mob prodotto dagli alunni sarà presentato su classroom il 23 aprile e unirà in un abbraccio ideale tutti gli studenti della scuola. Per l’occasione sarà, inoltre, dedicata la copertina delle classroom alla Giornata mondiale del libro. Il coordinamento dell’iniziativa è affidato a Rossella Manco. Attraverso la giornata celebrativa l’istituto intende mettere ancora una volta al centro dell’attenzione la bellezza della cultura per stimolare nei giovani, e non solo, la condivisione alla lettura, l’arricchimento reciproco e la capacità di affrontare situazioni anche difficili e crescere insieme”.