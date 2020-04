Lucca, nel video di un infermiere l’omaggio a chi lotta in prima linea

Questo video mi è arrivato poco fa. Lo ha realizzato un infermiere del San Luca e l’ha dedicato ai suoi colleghi, come un bellissimo messaggio di speranza e di unione.Lo condivido volentieri perché mi permette, ancora una volta, di rivolgere un grazie sconfinato al personale sanitario di tutta Italia e, in particolare, a quello di Lucca. Dai medici di medicina generale a chi lavora nell’Ospedale. Sono stato vostro paziente nel momento più critico dell’emergenza e non ho mai avvertito il peso di quella criticità, non ho mai avvertito ansia o preoccupazione o pesantezza nei vostri gesti e nelle vostre parole. Eppure lo so che la stanchezza è tanta, lo so che la paura a volte si affaccia, che il dolore diventa un compagno costante di lavoro, perché per i propri pazienti un medico, un infermiere, un Oss vorrebbe solo che tutto andasse bene.Io vi ringrazio. Ancora una volta. Per la passione, la dedizione, la professionalità, la presenza e la competenza.