Sicurezza, Barsanti attacca Raspini: “Oggi a Lucca non è garantita”

“Altri episodi di violenza in centro. Raspini è ancora in silenzio stampa?”. Così il consigliere di opposizione Fabio Barsanti torna all’attacco dell’amministrazione sulla questione sicurezza chiamando in causa l’assessore Francesco Raspini.

“La sicurezza, sia sociale che sanitaria, oggi a Lucca non è garantita – spiega Barsanti -. In corso Garibaldi un immigrato ha aggredito i carabinieri, in piazza San Michele un tunisino ha picchiato una connazionale. Lasciando stare i furti in appartamento delle immancabili nomadi. Mentre in via dell’Angelo Custode ancora nessun presidio dei vigili. Se questo è il modello che il presunto futuro candidato sindaco Raspini vuole proporre, diciamo subito no grazie. Davanti a una maggioranza che scappa come al solito dalla proprietà responsabilità ci pensa la cronaca a riportare tutti alle cose reali. Mentre la sinistra i fatti da strumentalizzare se li deve inventare di sana pianta, noi siamo invece costretti a fare i conti con episodi impossibili da non commentare”.

“Farò interrogazione all’assessore Raspini per sapere che fine abbia fatto il nucleo antidegrado e capire come venga controllato il nostro territorio – conclude Barsanti -. Nella nostra città deserta le maglie aperte per i soliti noti sono troppo larghe. Ogni giorno mi arrivano segnalazioni di anomalie e permangono situazioni ormai croniche tollerate dall’amministrazione comunale, che risponde solo con le chiacchiere”.