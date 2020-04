Coronavirus, Cisl dona 10 tablet all’istituto Nottolini-Carrara-Busdraghi

Dieci tablet sono stati donati dalla Cisl, in particolare dalla federazione pensionati Cisl e dall’Anteas Cisl di Lucca, al polo Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca.

La consegna è avvenuta stamani (21 aprile), direttamente all’itc Carrara per mano del referente Fnp Cisl Lucca, Massimo Santoni e del referente Anteas Cisl, Giovanni Bolognini. “Abbiamo pensato di far cosa utile finalizzando le risorse che avevamo a disposizione per sostenere la didattica a distanza – spiega Santoni -. Forse non è molto, però dieci supporti digitali non sono neanche poco per contribuire a far funzionare al meglio il meccanismo delle lezioni digitali, magari anche in aiuto di chi non ha questi dispositivi. La scuola ci ha aperto subito le porte ed è con grande piacere che stamani abbiamo portato a buon fine la donazione, consegnando direttamente i dieci tablet alla segreteria dell’istituto superiore”.

“E’ importante in questa fase ancora delicata dell’emergenza, sostenere le iniziative rivolte alla formazione e all’apprendimento, soprattutto dei più giovani. Così, come Fnp e Anteas Cisl, abbiamo pensato a questa formula, molto concreta, per ampliare il raggio di azione della didattica online. Il tablet è uno strumento molto veloce e efficace. Sarà la scuola stessa a decidere come utilizzare i dieci dispositivi e a chi consegnarli – concludono -. Auguri di un buon lavoro a tutti da casa, al momento, in attesa di rientrare in un’attesa normalità, a scuola e non solo”.