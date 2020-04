Il cantiere è stato allestito come promesso lunedì scorso (20 aprile) ma i lavori non sono ancora iniziati. La causa? E’ stata il maltempo dell’inizio della settimana ma le opere dovrebbe comunque cominciare a breve: si tratta dei lavori di via del Brennero a San Michele Escheto, per la messa in sicurezza della strada dopo uno smottamento alla gora Lazzari e che interessano il tratto fra la rotatoria di Guamo e quella della bretellina che porta a viale Europa.

“Il motivo del piccolo ritardo – spiega l’assessore alle strade del Comune di Lucca, Celestino Marchini – è stato il cattivo tempo. Domani faremo un sopralluogo per verificare la situazione. Se il tempo lo consentirà non ci saranno altri intoppi, pur con tutte le incognite dovute al periodo di emergenza da coronavirus“.