Donate mascherine e gel all’Asl dall’Unione ciechi di Lucca

L’azienda Usl Toscana nord ovest – in particolare tramite il direttore della zona distretto Piana di Lucca Luigi Rossi – ringrazia ancora l’Unione italiana ciechi e ipovedenti della sezione di Lucca che ha donato, oltre ai 100 litri di gel disinfettante anche 150 mascherine facciali ffp2 e 32 ulteriori confezioni di gel da mezzo litro.

Si tratta di materiale molto utile in questo periodo di emergenza covid-19 e la direzione di zona coglie l’occasione per ringraziare l’associazione anche per la costante collaborazione e vicinanza.