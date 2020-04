Piazza dell’Anfiteatro illuminata con il tricolore. Prove tecniche di 25 aprile questa sera (23 aprile) in un centro storico deserto per le misure contro la diffusione del contagio del coronavirus.

Le facciate delle abitazioni che si affacciano su uno dei luoghi simbolo della città sono state illuminate per provare l’effetto della “coreografia” per la vigilia della festa della Liberazione. Una iniziativa, che quest’anno, non potrà svolgersi con le iniziative tradizionali.

“Fiero e orgoglioso di amministrare una città così speciale, così bella da togliere il fiato – ha commentato il sindaco Alessadro Tambellini -. Piazza Anfiteatro illuminata con i colori della nostra bandiera, alla vigilia del 25 aprile, come messaggio di speranza, di libertà, di unione e di solidarietà. Un’iniziativa che realizziamo insieme a scuola InMusica di Roberto Blefari e a Music Staff Italia di Paolo Grossi, che ci hanno proposto di illuminare gratuitamente la piazza. Un grazie anche a Woola.it per queste spettacolari immagini”, ha spiegato il primo cittadino postando le due foto dall’alto del centro su Facebook.