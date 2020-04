Lucca, via alla distribuzione di nuove mascherine

Inizia la preparazione a Lucca per la consegna delle nuove mascherine distribuite dalla Regione Toscana. Un lavoro oneroso che impegna tutta la protezione civile e molte associazioni di volontariato.

“Su molte cose non è possibile o è molto difficile intervenire. Su altre, invece, rimboccandosi le maniche, si riesce a fare qualcosa di buono – afferma l’assessore Francesco Raspini -. Ci è stato chiesto dalla Regione Toscana di dare una mano ad organizzare una distribuzione di mascherine a domicilio per i cittadini di età superiore ai 70 anni. E naturalmente noi ci siamo”.

“Proprio questa questa mattina – afferma – è arrivato il nuovo carico da imbustare e preparare per la consegna. Abbiamo ancora qualche piccola scorta rimasta in magazzino e, quindi, già da mercoledì saremo in grado di iniziare il primo giro. Visti i numeri più ridotti, si tratta di circa 17.000 persone, questa volta riusciremo a portare avanti il lavoro col solo aiuto del volontariato e senza ricorrere a supporti esterni. Secondo le indicazioni pervenute dalla Regione, ogni persona raggiunta avrà diritto a 5 mascherine a testa. Hanno diritto alla consegna a domicilio anche le persone disabili o gli ultra-settantenni domiciliati ma non residenti nel comune di Lucca che possono richiederle telefonando da domani al numero della Protezione Civile (0583-409061) o scrivendo una mail a salaop@comune.lucca.it. Tutti gli altri potranno continuare a rifornirsi presso le farmacie”.

“A questo proposito – commenta ancora l’assessore – so perfettamente che ci sono stati disagi in questi giorni. Mascherine spesso esaurite e lunghe code. Purtroppo questi disservizi non sono imputabili né al Comune nè ai farmacisti che, anzi vanno ringraziati per la preziosa collaborazione. Stiamo sollecitando la Regione perché aumenti il più possibile la frequenza e il quantitativo dei rifornimenti giornalieri e ci auguriamo davvero che presto la situazione migliori. Come sempre un enorme grazie alla Protezione Civile di Lucca e a tutto il volontariato senza il quale molte delle cose che facciamo sarebbero semplicemente impossibili”.