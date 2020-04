Lavori ai binari, chiude passaggio a livello a San Concordio

Piccolo disagio nei prossimi giorni per i residenti di San Concordio che, nonostante il lockdown, dovranno spostarsi per motivi di lavoro o di necessità. L’amministrazione comunale ha infatti appena pubblicato un’ordinanza con la quale viene interdetto al transito pedonale e veicolare il passaggio a livello che si trova in via delle Tagliate di San Concordio, sulla tratta ferroviaria Pisa-Lucca.

Il passaggio a livello rimarrà chiuso dalle 20 di martedì 5 maggio fino alle 17 di giovedì 7 maggio.

La chiusura si è resa necessaria per consentire agli operatori di lavorare in totale sicurezza al fine di porre in essere interventi urgenti di ripristino dell’assetto geometrico dei binari, oltre che il rifacimento della pavimentazione stradale.

L’intervento sarà realizzato, per conto di Rfi, dalla ditta Fontanini Ivano snc con sede a Piazza al Serchio.