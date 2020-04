Offre la casa vacanze per i sanitari in prima linea per l’emergenza Covid

Mette a disposizione le case vacanze per i sanitari in prima linea per l’emergenza Covid-19.

È il gesto della signora Anna Del Greco, che gestisce due appartamenti per turisti in piazza San Francesco. “Lunedì (4 maggio, ndr) – dice – riceverò un infermiera che a causa di questa emergenza ha dovuto allontanarsi dal suo nucleo familiare. Ho ancora un appartamento disponibile gratuitamente per la solita causa. Aiutatemi ad aiutare”.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 349.6352598.