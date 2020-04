Didattica a distanza, Admo dona materiale alle scuole della provincia

La sede operativa di Lucca di Admo (Associazione donatori di midollo osseo) in questi giorni ha effettuato delle donazioni a diverse scuole della Provincia per sostenerle nell’acquisto di materiale utile alla didattica a distanza.

“Volevamo dare come associazione – spiegano i volontari – il nostro contributo alla lotta al Covid-19. Una sera sulla nostra chat di gruppo è nata l’idea di supportare le scuole attraverso delle donazioni”.

“La scuola – proseguono i volontari – è un’istituzione importantissima per la nostra missione. Ogni anno incontriamo proprio lì centinaia di studenti per parlare del dono e sono sempre incontri ricchissimi: i ragazzi ci donano tantissimo. Questa volta siamo stati noi a fare una donazione a loro per l’acquisto di materiale necessario per la didattica a distanza. Volevamo essere vicini agli studenti e ai dirigenti ed insegnanti che accolgono sempre con entusiasmo e gioia le nostre iniziative”.

Di seguito gli istituti che hanno ricevuto le donazioni: Istituto comprensivo statale Porcari, Istituto scientifico, tecnico e professionale Fermi-Giorgi di Lucca, Isi Piaggia di Viareggio, liceo Galilei di Castelnuovo Garfagnana e Istituto di istruzione secondaria di Barga.