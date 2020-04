Si abbattono tre alberi sulla circonvallazione

Sono ormai riprese a pieno regime da qualche giorno le attività di manutenzione del verde pubblico anche nel Comune di Lucca. Nello specifico, l’amministrazione comunale ha disposto, con un’ordinanza contingibile ed urgente, l’abbattimento di alcune piante nelle immediate vicinanze del centro storico.

Si tratta di due lecci, uno in viale Papi ed uno in viale Marti, e di un tiglio situato in viale Marconi.

Le tre piante erano state segnalate come da abbattere immediatamente dall’agronomo Massimiliano Demi nell’ambito del suo censimento delle alberature.