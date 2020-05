Festeggiano 50 anni di matrimonio insieme

Oggi (1 maggio) Giacomo Giorgi e Luisa Villa festeggiano la ricorrenza del loro anniversario di matrimonio. Sono trascorsi cinquant’anni dal fatidico giorno in cui si sono promessi fedeltà all’altare. Le nozze furono celebrate a Reggio Emilia (lei è originaria di Modena) da un giovanissimo don Giuseppe Giordano per delega dell’allora parroco di San Paolino don Sirio Valoriani.

Per l’occasione una delegazione del gruppo lettori della parrocchia di San Paolino fece da cornice di amicizia per la festa. Oggi quindi attorniati dalle figlie Monia e Sonia, dai generi Roberto e Riccardo e dalla nipote Martina grande festa per ricordare un giorno unico. A Giacomo e Luisa gli auguri dai vecchi amici di San Paolino e dalla redazione per tanti altri anni insieme in salute e concordia.