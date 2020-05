Un ‘grazie’ sull’isola fuori terra, l’azienda: “È per l’impegno dei nostri operatori”

Un “grazie” scritto su Garby, una delle isole fuori terra per i rifiuti che, in centro storico, hanno sostituito la raccolta porta a porta. Un messaggio che stimola Sistema Ambiente, il Primo maggio, a una riflessione sul tema del lavoro.

“Questo grazie – dicono dall’azienda – scritto con un gessetto su un Garby, ci arriva così, inaspettato. Magari l’autore aveva segnalato un problema e noi siamo intervenuti per rimediare. Magari la soluzione dei Garby è piaciuta particolarmente. Magari, semplicemente, ha voluto ringraziarci”.

“Per quanto si possa scrivere sui Garby (né con i gessetti né con le bombolette né con i pennarelli, per favore) – prosegue la nota – questo grazie ci fa molto piacere: lo prendiamo e lo giriamo ai nostri operatori e ai nostri dipendenti. Una squadra di uomini e donne che in queste settimane dure e difficili non ha mai mollato un attimo. E, soprattutto, non ha mai smesso di lavorare. Certo, a volte ci sono dei disguidi o dei problemi, voi segnalate, noi cerchiamo di intervenire nel minor tempo possibile per soddisfare le vostre richieste e garantire pulizia, decoro, presenza e puntualità alle nostre comunità di riferimento. Per gestire quest’emergenza operatori e dipendenti stanno compiendo un grande sforzo di adattamento: per i primi abbiamo dovuto cambiare i turni, aumentarli, per ridurre il più possibile il traffico negli spogliatoi e metterli in sicurezza rispetto alla diffusione del contagio. Per i secondi abbiamo attivato lo smart working“.

“I nostri operatori – prosegue – stanno gestendo con delicatezza, cura e professionalità i ritiri della spazzatura nelle famiglie con pazienti Covid e in quarantena obbligatoria, ritiri che, come sapete, seguono un iter diverso. Sanificano i mezzi, le strade, le piazze della città e della periferia dei comuni che gestiamo, contribuendo alla battaglia contro il coronavirus. Continuano a garantire il decoro e la pulizia del territorio, a evadere pratiche, a rispondere alle segnalazioni, a cercare di risolvere le problematiche presentate dagli utenti, assicurando quella parvenza di normalità in una situazione tutt’altro che normale“.

“Per questo – conclude Sistema Ambiente – quel grazie nel giorno della festa dei lavoratori, va a loro. Con tutto il cuore”.