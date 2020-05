Mercanti: “Stiamo facendo la nostra parte per il commercio”

“Noi non vi lasceremo soli, siamo insieme e insieme ne usciremo”. Sono parole che l’assessore alle attività produttive del Comune di Lucca, Valentina Mercanti, rivolge ai commercianti che questa mattina hanno inscenato un flash mob di protesta: “Stamani mattina a Lucca e in tutta Italia si è svolta una protesta da parte dei commercianti per chiedere al governo di non lasciarli soli e di ripartire. Condivido la loro angoscia e preoccupazione, che sono anche le nostre”, ha detto l’assessore.

“Nessuna azienda, per la piccola dimensione – osserva – può reggere un periodo di chiusura così prolungato. Noi come Comune stiamo facendo la nostra parte ma, ora serve una risposta veloce dallo Stato: un piano per la sicurezza e soprattutto un intervento economico che possa mettere le imprese in condizioni di ripartire”.