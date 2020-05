Un flash mob sui social per festeggiare la riapertura delle Mura

Un flash mob ma soltanto virtuale per festeggiare la riapertura delle Mura. Lo lancia il Comune di Lucca invitando a postare sui social foto della cinta murari con gli hashtag #MieMura #RiapriMura.

“Il 14 marzo le abbiamo chiuse, in linea con le misure restrittive del Governo – si spiega sulla pagina Facebook del Comune di Lucca -. Le nostre Mura. Era opportuno farlo, anche se chiudere le Mura è un po’ come andare a toccare qualcosa di molto intimo e di molto personale per tutti coloro che amano la nostra città, qualcosa che ha a che fare con la memoria, con il ricordo, con l’abitudine, con la voglia di evasione, con la libertà. Stamani le abbiamo aperte nuovamente. Sono lì, bellissime, ad aspettarvi, ad accogliervi: ma, attenzione, serve responsabilità. Serve il massimo impegno di ogni cittadino”.

“Avevamo detto – si legge ancora – che per il giorno della riapertura avremmo organizzato qualcosa: una festa, un abbraccio collettivo intorno alle Mura, un evento. Questo, ancora per un po’, non sarà possibile, così in attesa di poterlo fare di persona e dal vivo, abbiamo deciso di festeggiare questa piccola, ma significativa ripartenza con un flash-mob virtuale dedicato alle Mura”.

Funziona così: scattate foto alle Mura (con voi presenti o senza) o ripescate vostre foto alle Mura o sulle Mura del passato, piene di gente o senza nessuno, pubblicatele su Facebook o su Instagram, taggateci il @ComunediLucca e usate gli hashtag #MieMura #RiapriMura.

“Il primo abbraccio alle Mura ritrovate – chiude il messaggio -, per ora, glielo diamo così”.