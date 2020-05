Riapre il cimitero di Sant’Anna. Pochi visitatori e rispetto delle norme

La vita che riprende lentamente il suo corso, nel luogo preposto al ricordo dei propri cari. Può sembrare quasi un ossimoro ma il ripristino della normalità da “fase 2” passa anche da qui: dalle visite, di nuovo consentite, agli affetti che riposano al cimitero monumentale di Lucca. La normativa ministeriale parla chiaro: così come per i parchi pubblici, anche questi luoghi di raccoglimento e preghiera tornano ad aprire i propri cancelli, nel rispetto delle imposizioni che prevedono il distanziamento sociale. Spazio di almeno un metro tra i cittadini, dunque, insieme al sempre vigente divieto di assembramento.

Non è un rischio che, ad ogni modo, sembra potersi materializzare per il grande cimitero urbano. Stamani (5 maggio) la scena è quella di un piccolo flusso composto: una manciata di macchine disposte sul grande spiazzo antistante, qualcuno che si ferma a comprare dei fiori, persone ampiamente distanti all’interno dei cancelli. Uno scenario certo facilitato dai grandi spazi a disposizione lungo via delle Tagliate, ma l’idea della ressa resta sicuramente aliena rispetto a questo tipo di contesto.

“Torno dopo due mesi a salutare mia moglie – confessa con la voce un filo rotta un anziano, un mazzo di fiori stretto nella mano destra – e devo dire che mi è mancato. Io – osserva – non avrei disposto la chiusura dei cimiteri. Non stiamo parlando di parchi pubblici dove la gente va a svagarsi, ma di posti in cui si va a salutare i propri cari ogni tanto. Capisco tuttavia che magari, specie nelle grandi città, il problema avrebbe potuto assumere dimensioni diverse”.

All’interno si cambiano fiori ormai appassiti da un pezzo, si lucidano le fotografie e, chi può, appone anche un lumino. “Vuole essere soltanto una forma di rispetto – dichiara una signora che sta riempendo un vaso con dell’acqua fresca – verso chi non c’è più. Sono felice di poterlo fare di nuovo”.

Fuori, accanto al grande cancello d’ingresso, campeggiano gli avvisi del Comune di Lucca contenenti le buone pratiche per prevenire il Covid-19, così come gli orari di apertura (8-12,30 e 15-18,30) rispetto ai quali alcune persone, dopo due mesi di tempo, sembrano aver perso familiarità. Un gruppetto di persone, arrivate intorno alle 13, si volta indietro promettendosi di ritornare nel pomeriggio. Dimenticanze, sorrisi tirati, lavoretti manuali, preghiere: sprazzi, progressivi, di un ritorno alla quotidianità.